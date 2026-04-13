Упродовж ночі на Запоріжжі кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників, востаннє – о 06:00.

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Пізніше очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя. За його словами, унаслідок удару сталось займання. Попередньо, минулося без постраждалих.

До слова, уночі вибухи чули у Кропивницькому. Місто теж атакували ворожі дрони.

Тим часом над Дніпропетровською областю сили ППО збили 8 ворожих БпЛА. Про це розповів глава ОВА Олександр Ганжа.

Зауважимо, що Росія запустила дрони по Україні одразу після того, як закінчилося так зване "великоднє перемир'я". Воно розпочалося з 16:00 11 квітня і тривало до кінця доби 12 квітня. Певна річ, окупанти його не дотримувалися. Ба більше, вони безсоромно продовжували вчиняти воєнні злочини. Так, на Запоріжжі росіяни вдарили FPV-дронами по евакуаційній групі, внаслідок чого поранені українські військові загинули.

Також вже після початку перемир'я загарбники розстріляли 4 українських військовополонених на Харківщині.

