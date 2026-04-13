Найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку, де ворог зазнав втрат і втратив десятки одиниць техніки. Про це пише Генштаб.

Що відомо про атаки ворога на Великдень?

Протягом доби 12 квітня російські війська суттєво активізували бойові дії, здійснивши 91 бойове зіткнення по всій лінії фронту.

Окупанти також застосували 4767 дронів-камікадзе та здійснили 840 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Найінтенсивніші бойові дії тривають на кількох ключових напрямках, зокрема на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано 15 обстрілів і одне бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів атакував українські позиції, одна штурмова дія триває. На Куп’янському напрямку відбито три атаки, одна з яких ще триває, а на Лиманському напрямку українські сили зупинили п’ять штурмів. На Слов’янському та Краматорському напрямках противник також здійснював спроби просування, але без значних успіхів.

Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському напрямку, де зафіксовано 22 атаки. Там українські військові ліквідували 55 окупантів, знищили техніку та 214 БпЛА різних типів.

На Костянтинівському напрямку ворог 14 разів штурмував українські позиції, а на Гуляйпільському – 12 разів. Також активні бойові дії фіксуються на Олександрівському напрямку, де противник п’ять разів намагався покращити свої позиції.

Загалом українські сили оборони продовжують стримувати наступальні дії противника та завдають йому втрат у живій силі та техніці. На Оріхівському та Придніпровському напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

