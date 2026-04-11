Про трагічні наслідки атаки на Одесу розповів очільник МВА Сергій Лисак.
Дивіться також Окупанти вгатили по центру Конотопа: пошкоджена п'ятиповерхівка, зникло газопостачання
Які наслідки удару по Одесі 11 квітня?
За словами чиновника, внаслідок влучання у житловий сектор загинуло 2 людей. Ще двоє постраждалих наразі перебувають у лікарні, де їм надається вся необхідна допомога.
Суттєвих пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, а також будівля дитячого садка. У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. Пошкоджено заклади харчування.
Зверніть увагу! Уночі Лисак повідомляв про прильоти у житлові будинки, внаслідок чого виникли пожежі.
Під ударом також опинилися об'єкти інфраструктури. З ночі на всіх локаціях працюють комунальні служби.
Наслідки атаки на Одесу 11 квітня / Фото МВА
Що відомо про останні удари Росії по Україні?
У ніч проти 11 квітня ворог двічі вдарив по житловому сектору у Сумах. Перший удар – по багатоповерхівці: зруйновано покрівлю, виникла пожежа. Після ліквідації загоряння рятувальники розпочали демонтаж аварійних конструкцій. До медиків звернулися 5 людей із гострою реакцією на стрес. Другий удар – по іншому житловому будинку. Виникли пожежі на 1-му та 3-му поверхах. Попередньо травмовано 5 людей, серед них дитина. Загалом пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, дитсадок та близько 10 автомобілів.
Ворог атакував Лубенський район на Полтавщині. Унаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено приміщення магазину та кав'ярні. На жаль, одна людина загинула. Ще одна людина отримала травми.
10 квітня російський безпілотник атакував центр Конотопа. Внаслідок удару пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, адміністративну будівлю та цивільні автомобілі, виникла пожежа. Через пошкодження газових мереж кілька багатоповерхівок залишилися без газу. Одна людина дістала легке поранення.