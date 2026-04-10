Про це повідомив Конотопський міський голова Артем Семеніхін.

Що відомо про атаку на Конотоп?

Під ранок, близько 04:00 10 квітня ворог поцілив, імовірно, безпілотником по п'ятиповерхівці та адмінбудівлі у самому центрі Конотопа, що на Сумщині

Внаслідок атаки пошкоджено житлові квартири та цивільні автівки. На місці події спалахнула пожежа.

Також пошкоджено газові мережі в одному з центральних кварталів міста, через що кілька багатоповерхівок залишились без газопостачання.

Згодом Семеніхін повідомив, що через російський удар одна людина отримала легке поранення рухи – медики вже надали усю необхідну допомогу.

Ще чотирьох людей відселятимуть з пошкодженого будинку. Обстеження житла триває.

Станом на 08:00 рятувальники загасили усі пожежі, тож комунальники прибирають наслідки атаки.

Свою роботу розпочала комісія з оцінки наслідків удару.

Наслідки атаки на Конотоп 10 квітня: дивіться фото міського голови

Довідка! Вночі 10 квітня на Україну летіло понад 120 дронів, "Шахедів" з них – 85 одиниць. Сили ППО зуміли збити 113 ворожих БпЛА, однак є у влучання. На 6 локаціях зафіксовано удар 14 безпілотників, тоді як на семи – упали уламки збитих.

