Про це інформує начальник МВА Сергій Лисак.

Які наслідки атаки на Одесу?

З початку доби 10 квітня й до 6 ранку в напрямку Одеси рухалось чимало ворожих ударних дронів. На щастя, цієї ночі житлова забудова міста не зазнала пошкоджень.

Майже всю ніч ворог атакував наше місто безпілотниками. Завдяки Силам оборони житлова забудова залишилася неушкодженою,

– повідомив Лисак.

Втім, він зазначив, що ворожі дрони поцілили в об'єкт інфраструктури.

За словами очільника МВА, інформація про постраждалих наразі не надходила.

Зауважимо, що повітряна атака на Росію триває й досі, тож закликаємо усіх залишатись у безпечних місцях.

Нещодавно Forbes писали про нову тактику росіян у повітряних атаках. Ворог планує впровадити систему "роїв дронів". Це мало б зменшити залученість особового складу та збільшити ефективність ударів по Україні. Власне, тактика передбачає укравління кількома безпілотниками одним оператором. Російське командування шукає спосіб прорвати так звані українські "зони ураження".

Нині повноцінних "роїв" немає, однак Росія активно інвестує в інтеграцію штучного інтелекту в навігацію, використання комп'ютерного зору та експерименти з мережевими операціями дронів.

