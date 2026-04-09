24 Канал збирає інформацію про те, де оголошено повітряну тривогу та яким областям загрожують "Шахеди" й інші дрони.

Де летять "Шахеди" увечері 9 квітня

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

24 Канал найоперативніше пише про вибухи в Україні у своєму телеграм-каналі, у тому числі вночі.

19:17, 9 квітня

Дрон на Суми з півдня.

19:15, 9 квітня

Дрон на Одесу з північного заходу.

19:04, 9 квітня

Дрон на Маяки на Одещині, – ПС.

18:57, 9 квітня

БпЛА з Чорного моря у напрямку Білгород-Дністровського.

18:54, 9 квітня

У мережі пишуть про вибух у Сумах.