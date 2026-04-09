Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив 24 Каналу, що загарбники хочуть, щоб українці не могли працювати. Також росіяни хочуть ще більше налякати кількістю жертв.

Читайте також Тисячі дронів: Зеленський назвав скільки БпЛА запустила Росія по Україні за минулий тиждень

"Тобто вони вважають, що якщо у такий спосіб битимуть вдень, то будуть мати і додатковий психологічний, і економічний тиск. Тому що люди будуть змушені закінчувати роботу та йти в бомбосховище і так далі. Тому ці імітаційні роботи МіГ та інших, які постійно змушують працювати сирени, мають психологічний та економічний розрахунок", – пояснив він.

За словами посадовця, Росія не вибудовує складні схеми, а бере кількістю грошей, нахабства. Ударами вдень по європейській країні ворог намагається вплинути на українців економічно, а на європейців – психологічно. Зокрема, щоб Європа побачила, як може бути, якщо росіяни підуть на них війною.

Зверніть увагу! Ексспівробітник СБУ Іван Ступак припустив, чому росіяни здійснюють масовані атаки вдень. Окупанти атаку розтягнули атаку 3 квітня майже на пів доби – приблизно з 11-ї вечора до 11-ї дня. За його словами, загарбники могли свідомо бити довше, щоб тиснути не лише на цивільних, а й на виснаження української ППО.

