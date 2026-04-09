Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив 24 Каналу, що загарбники хочуть, щоб українці не могли працювати. Також росіяни хочуть ще більше налякати кількістю жертв.
"Тобто вони вважають, що якщо у такий спосіб битимуть вдень, то будуть мати і додатковий психологічний, і економічний тиск. Тому що люди будуть змушені закінчувати роботу та йти в бомбосховище і так далі. Тому ці імітаційні роботи МіГ та інших, які постійно змушують працювати сирени, мають психологічний та економічний розрахунок", – пояснив він.
За словами посадовця, Росія не вибудовує складні схеми, а бере кількістю грошей, нахабства. Ударами вдень по європейській країні ворог намагається вплинути на українців економічно, а на європейців – психологічно. Зокрема, щоб Європа побачила, як може бути, якщо росіяни підуть на них війною.
Зверніть увагу! Ексспівробітник СБУ Іван Ступак припустив, чому росіяни здійснюють масовані атаки вдень. Окупанти атаку розтягнули атаку 3 квітня майже на пів доби – приблизно з 11-ї вечора до 11-ї дня. За його словами, загарбники могли свідомо бити довше, щоб тиснути не лише на цивільних, а й на виснаження української ППО.
Масована атака по Україні 3 квітня: головне
Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами 3 квітня. Зокрема, під ударами опинилася Київщина. Мовиться про Обухівський, Бучанський і Фастівський райони. Одна людина загинула у Бучанському районі. У Фастівському – постраждала ще одна.
Також Росія вдарила по Коростеню Житомирської області. Загинула 70-річна жінка. Ще 7 людей отримали поранення.
Крім того, вибухи лунали у Чернігові. У Полтавській області є пошкодження цивільної інфраструктури. Росіяни скинули вибухівку з БпЛА на маршрутку в Херсоні, були постраждалі. Російський безпілотник вдарив по ТРЦ в центрі Сум. Харків також був під атакою. Через падіння уламків "Шахеда" спалахнула пожежа.