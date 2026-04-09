Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил 24 Каналу, что захватчики хотят, чтобы украинцы не могли работать. Также россияне хотят еще больше напугать количеством жертв.

"То есть они считают, что если таким образом будут бить днем, то будут иметь и дополнительное психологическое, и экономическое давление. Потому что люди будут вынуждены заканчивать работу и идти в бомбоубежище и так далее. Поэтому эти имитационные работы МиГ и других, которые постоянно заставляют работать сирены, имеют психологический и экономический расчет", – объяснил он.

По словам чиновника, Россия не выстраивает сложные схемы, а берет количеством денег, наглости. Ударами днем по европейской стране враг пытается повлиять на украинцев экономически, а на европейцев – психологически. В частности, чтобы Европа увидела, как может быть, если россияне пойдут на них войной.

Обратите внимание! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак предположил, почему россияне осуществляют массированные атаки днем. Оккупанты атаку растянули атаку 3 апреля почти на полсуток – примерно с 11 вечера до 11 дня. По его словам, захватчики могли сознательно бить дольше, чтобы давить не только на гражданских, но и на истощение украинской ПВО.

