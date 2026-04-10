Об этом сообщил Конотопский городской голова Артем Семенихин.

Что известно об атаке на Конотоп?

Под утро, около 04:00 10 апреля враг попал, вероятно, беспилотником по пятиэтажке и админзданию в самом центре Конотопа, что на Сумщине

В результате атаки повреждены жилые квартиры и гражданские машины. На месте происшествия вспыхнул пожар.

Также повреждены газовые сети в одном из центральных кварталов города, из-за чего несколько многоэтажек остались без газоснабжения.

Впоследствии Семенихин сообщил, что из-за российского удара один человек получил легкое ранение движения – медики уже оказали всю необходимую помощь.

Еще четырех человек будут отселять из поврежденного дома. Обследование жилья продолжается.

По состоянию на 08:00 спасатели потушили все пожары, поэтому коммунальщики убирают последствия атаки.

Свою работу начала комиссия по оценке последствий удара.

Справка! Ночью 10 апреля на Украину летело более 120 дронов, "Шахедов" из них – 85 единиц. Силы ПВО сумели сбить 113 вражеских БпЛА, однако есть в попадания. На 6 локациях зафиксирован удар 14 беспилотников, тогда как на семи – упали обломки сбитых.

