Про наслідки атаки повідомили в ОВА. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.

Що відомо про повітряну атаку на Полтавщину та її наслідки?

У деяких районах Полтавської області оголошували повітряну тривогу між 23 годиною та північчю наприкінці доби 10 квітня. Це через загрозу ударних дронів російської армії.

Полтавська обласна військова адміністрація після півночі повідомила, що атака мала наслідки. Зокрема, ворог атакував дронами Лубенський район.

Там пошкоджено приміщення магазину та кав'ярні. На жаль, загинула людина, і ще одна травмована.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

