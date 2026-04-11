О последствиях атаки сообщили в ОВА. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.
Хронология атаки
Что известно о воздушной атаке на Полтавщину и ее последствиях?
В некоторых районах Полтавской области объявляли воздушную тревогу между 23 часами и полуночью в конце суток 10 апреля. Это из-за угрозы ударных дронов российской армии.
Полтавская областная военная администрация после полуночи сообщила, что атака имела последствия. В частности, враг атаковал дронами Лубенский район.
Там повреждены помещения магазина и кафе. К сожалению, погиб человек, и еще один травмирован.
Где еще раздавались взрывы в эти сутки?
- Ночью российская армия осуществила воздушную атаку на Одессу, применив БпЛА – один из них попал в частный дом.
- А вечером враг атаковал Сумы дронами и ударил по многоэтажке – там вспыхнул пожар и пострадали люди.