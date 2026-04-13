Про це інформує Суспільне. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Великоднє перемир'я закінчилося – Україну атакують "Шахеди": де зараз є загроза

Що відомо про обстріл Кропивницького 13 квітня?

У Кіровоградській області у деяких районах повітряну тривогу оголосили ближче до 2 ночі 13 квітня. Це довелося зробити через чергову атаку ударних дронів російської армії.

Далі місцеві повідомили про звуки вибухів у Кропивницькому. На момент публікації офіційної інформації про наслідки не було. Атака БпЛА ворога триває.

