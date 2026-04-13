Об этом информирует Суспільне. Рассказываем, что известно на данный момент.
Хронология атаки Пасхальное перемирие закончилось – Украину атакуют "Шахеды": где сейчас есть угроза
Что известно об обстреле Кропивницкого 13 апреля?
В Кировоградской области в некоторых районах воздушную тревогу объявили ближе к 2 ночи 13 апреля. Это пришлось сделать из-за очередной атаки ударных дронов российской армии.
Далее местные сообщили о звуках взрывов в Кропивницком. На момент публикации официальной информации о последствиях не было. Атака БпЛА врага продолжается.
Взрывы в Кропивницком прогремели после окончания пасхального перемирия: каким оно было?
- В течение 12 апреля, когда якобы перемирие продолжалось, с российскими войсками было по меньшей мере 91 боевое столкновение на линии фронта, о чем сообщили в украинском Генштабе.
- Также враг применил 4767 дронов-камикадзе и совершил 840 обстрелов по всей линии фронта.