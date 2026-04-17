Об этом сообщило Суспильное.
Какие детали взрыва в Днепре?
Воздушную тревогу в Днепровском районе днем объявляли из-за угрозы ударов российских беспилотников. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении группы беспилотников по курсу на Днепр.
Около 14:32 в городе был слышен звук взрыва, сообщили журналисты. Они также опубликовали кадры "Шахеда", сбившего ПВО.
На видео видно, как российский БПЛА пылает и падает после ущерба.
Российский "Шахед", сбитый ПВО: смотрите видео
Кстати, оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозах ударов БпЛА для всех областей, о взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Каковы последствия последних российских атак?
В результате вражеского обстрела Одессы 16 апреля погибли 9 человек, еще 36 пострадали. Повреждена портовая, критическая и жилая инфраструктура. После попаданий возникали пожары.
После атаки 17 апреля приостановлена работа Черниговской ТЭЦ. В частности, без горячей воды остались потребители КП "Теплокоммунэнерго". Сроки восстановления устанавливают.
Кстати, российская армия стремится увеличить количество массированных атак по Украине. У врага нет четких целей для атак. Его главная цель – истощить и нагрузить ПВО, рассказал 24 Каналу директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.