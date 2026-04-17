Літак МіГ-31К є небезпечний тим, що він потенційно може нести гіперзвукову ракету типу "Кинджал", яка оминає українську протиповітряну оборону. Крім того, МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ, які можуть мати на собі крилаті ракети.

У телеграм-каналі Monitor пояснили, що зльоти бортів МіГ-31К можуть здійснюватись, у тому числі й для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.



Що відомо про ракету "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Зрештою експерти зазначили, що Повітряні сили зобов'язанні реагувати на такі потенційні загрози, навіть коли ворожі борти перебувають на відстані декількох областей Росії від держкордону України.