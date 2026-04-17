Впоследствии “красной” стала вся Украина из-за взлета вражеского МиГ-31К. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала сирена – немедленно направляйтесь в укрытие.

Где раздается воздушная тревога?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

20:09, 17 апреля

Отбой опасности по МиГ-31К.

19:57, 17 апреля

Чем опасен МиГ-31К?

Самолет МиГ-31К опасен тем, что он потенциально может нести гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", которая обходит украинскую противовоздушную оборону. Кроме того, МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ, которые могут иметь на себе крылатые ракеты.

В телеграм-канале Monitor объяснили, что взлеты бортов МиГ-31К могут осуществляться, в том числе и для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.


Что известно о ракете "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

В конце концов эксперты отметили, что Воздушные силы обязаны реагировать на такие потенциальные угрозы, даже когда вражеские борта находятся на расстоянии нескольких областей России от госграницы Украины.

19:53, 17 апреля

Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка!

19:23, 17 апреля

Харьковщина: БПЛА – в направлении Змиева.

18:37, 17 апреля

БПЛА из акватории Черного моря – в направлении юга Одесской области.

18:07, 17 апреля

Новые группы БПЛА – на севере Черниговщины.