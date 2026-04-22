Про це пише Суспільне.
Які наслідки атаки?
Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив, що Росія атакувала Дніпро вранці 22 квітня. Внаслідок ударів у місті виникло кілька пожеж.
За попередніми даними Ганжі, від обстрілу ніхто не постраждав.
Що відомо про вибух у Дніпрі?
Повітряну тривогу у регіоні оголошували через загрози обстрілів російськими дронами та балістикою. Зокрема, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА на місто.
Дніпропетровщина – БпЛА на Дніпро з півдня,
– написали військові.
Ймовірно, з цією ворожою атакою був пов'язаний вибух, що пролунав у Дніпрі близько 06:35.
Наслідки інших обстрілів
Росія вночі 22 квітня вгатила по Запоріжжю. Внаслідок атаки на транспортну інфраструктуру відомо про одного загиблого та постраждалого. Жертвою російського терору став машиніст Укрзалізниці.
Напередодні російські дрони вдарили по районному відділку поліції у Прилуках, що на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури і службовий транспорт. Постраждали двоє людей.
Перед цим Росія масовано вдарила безпілотниками по Сумах. Прильоти стались у житлові багатоповерхівки, лікарню та автівки. У місті палала пожежа після обстрілів.