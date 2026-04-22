Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Олександр Перцовський пояснив, що удар ворожого дрона прийшовся між коліями біля вантажного локомотива.

За попередньою інформацією, спрацювали як моніторингова група, яка завчасно ідентифікувала загрозу, так і працівники станції: вони двічі попереджали про небезпеку та необхідність перейти в укриття відповідно до інструкцій. На станції також облаштовані як модульні укриття, так і стаціонарне.

Детально, посекундно розбираємо всі обставини, розшифровуються архіватори, щоб достеменно зʼясувати, чого не вдалося уникнути найгіршого. Інформація буде вкотре в деталях доведена кожному працівникові локомотивних бригад, щоб завжди була перед очима й у пам'яті,

– наголосив Перцовський.