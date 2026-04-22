Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Александр Перцовский объяснил, что удар вражеского дрона пришелся между путями у грузового локомотива.

По предварительной информации, сработали как мониторинговая группа, которая заблаговременно идентифицировала угрозу, так и работники станции: они дважды предупреждали об опасности и необходимости перейти в укрытие в соответствии с инструкциями. На станции также обустроены как модульные укрытия, так и стационарное.

Подробно, посекундно разбираем все обстоятельства, расшифровываются архиваторы, чтобы точно выяснить, чего не удалось избежать худшего. Информация будет в очередной раз в деталях доведена каждому работнику локомотивных бригад, чтобы всегда была перед глазами и в памяти,

– написал Перцовский.

Председатель правления АО "Укрзализныця" отметил, что ежедневный мониторинг угроз спасает жизни работников и пассажиров, а любые промедления или неточности в нынешних условиях могут стоить жизни.

Также Перцовский выразил соболезнования в связи с гибелью машиниста, и подчеркнул, что речь идет о целенаправленном убийстве гражданских врагом.

Напомним, российская армия ночью 22 апреля атаковала Запорожскую область: местные власти сообщали о взрывах около 4-х утра. Впоследствии стало известно, что Россия ударила по транспортной инфраструктуре.