Какие последствия атаки?
Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил, что Россия атаковала Днепр утром 22 апреля. В результате ударов в городе возникло несколько пожаров.
По предварительным данным Ганжи, от обстрелов никто не пострадал.
Что известно о взрыве в Днепре?
Воздушную тревогу в регионе объявляли из-за угроз обстрелов российскими дронами и баллистикой. В частности, воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БПЛА на город.
Днепропетровщина – БпЛА на Днепр с юга,
– написали военные.
Вероятно, с этой вражеской атакой был связан взрыв, прогремевший в Днепре около 06:35.
Последствия других обстрелов
Россияночью 22 апреля ударила по Запорожью. В результате атаки на транспортную инфраструктуру известно об одном погибшем и пострадавшем. Жертвой российского террора стал машинист Укрзализныци.
Накануне российские дроны ударили по районному отделению полиции в Прилуках Черниговской области. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры и служебный транспорт. Пострадали два человека.
Перед этим Россия массированно ударила беспилотниками по Сумам. Прилеты произошли в жилые многоэтажки, больницы и автомобили. В городе пылал пожар после обстрелов.