Известно об одном пострадавшем местном жителе. Об этом рассказали в полиции.
Что известно об атаке на полицейских в Прилуках?
В результате атаки произошел пожар на территории райотдела полиции. Повреждения и разрушения получили гражданская инфраструктура и служебный транспорт.
В комментарии Общественному начальник ГУНП в Черниговской области Иван Ищенко предоставил детали обстрела.
По его словам, попадание в районный отдел полиции произошло около 10:35. Он уточнил, что часть здания разрушена, выбиты окна, повреждены служебные автомобили.
По данным СМИ, в результате дроновой атаки в Прилуках также повреждены здания, расположенные рядом с полицейским отделом: библиотека, налоговая, суд, заведения местного бизнеса и частные дома.
Что известно об атаке дронов на Украину 20 апреля ?
В ночь на 20 апреля оккупанты запустили по Украине 142 дронов различных типов, в частности реактивные "Шахеды". Силы ПВО обезвредили 113 беспилотников.
В Киевской области в Броварском районе произошел прилет в жилой дом – там возник пожар. Владельца дома – 51-летнего мужчину – госпитализировали с ранениями. Позже выяснилось, что это советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. По словам чиновника, его дом атаковал реактивный "Шахед". "Флеш" считает, что россияне пытались его убить.
Оккупанты атаковали Полтавский район. Там обломки упали на территорию одного из предприятий. В результате там повреждено остекление здания и 2 автомобиля. К сожалению, 2 человека получили травмы средней тяжести.