Местные слышали звуки взрывов. О деталях атаки сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
Что известно об атаке на Запорожье?
В Запорожской области 20 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара и атаки ударных беспилотников.
Сначала была зафиксирована угроза применения скоростных ракет, после чего в регионе прогремели взрывы. Впоследствии было объявлено дополнительную опасность из-за возможного использования ударных БПЛА. Кроме того, была угроза применения КАБов.
Известно, что враг атаковал областной центр. Возник пожар. По предварительной информации, в результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека.
К сожалению, по уточненной информации, один человек погиб. В результате вражеской атаки на Запорожье возник пожар, повреждены частные дома и нежилые здания.
Воздушная тревога в регионе продолжается. Угроза повторных ударов остается актуальной для отбоя.
Обратите внимание! Кроме террора региона разным вооружением, оккупанты не останавливают попытки наступления. Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала рассказал, что россияне стремятся захватить Орехов, чтобы усилить давление на Запорожье.