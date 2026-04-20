Местные слышали звуки взрывов. О деталях атаки сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Смотрите также Россия ударила по Полтавщине: пострадали люди

Что известно об атаке на Запорожье?

В Запорожской области 20 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара и атаки ударных беспилотников.

Сначала была зафиксирована угроза применения скоростных ракет, после чего в регионе прогремели взрывы. Впоследствии было объявлено дополнительную опасность из-за возможного использования ударных БПЛА. Кроме того, была угроза применения КАБов.

Известно, что враг атаковал областной центр. Возник пожар. По предварительной информации, в результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека.

К сожалению, по уточненной информации, один человек погиб. В результате вражеской атаки на Запорожье возник пожар, повреждены частные дома и нежилые здания.

Воздушная тревога в регионе продолжается. Угроза повторных ударов остается актуальной для отбоя.

Обратите внимание! Кроме террора региона разным вооружением, оккупанты не останавливают попытки наступления. Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала рассказал, что россияне стремятся захватить Орехов, чтобы усилить давление на Запорожье.