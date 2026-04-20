Місцеві чули звуки вибухів. Про деталі атаки повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

У Запорізькій області 20 квітня оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару та атаки ударних безпілотників.

Спочатку було зафіксовано загрозу застосування швидкісних ракет, після чого в регіоні пролунали вибухи. Згодом було оголошено додаткову небезпеку через можливе використання ударних БпЛА. Крім того, була загроза застосування КАБів.

Відомо, що ворог атакував обласний центр. Виникла пожежа. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей.

На жаль, за уточненою інформацією, одна людина загинула. Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа, пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі.

Повітряна тривога в регіоні триває. Загроза повторних ударів залишається актуальною до відбою.

Зверніть увагу! Крім терору регіону різним озброєнням, окупанти не зупиняють спроби наступу. Військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу розповів, що росіяни прагнуть захопити Оріхів, щоб посилити тиск на саме Запоріжжя.