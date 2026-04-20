Подробнее об обстреле рассказали в Полтавской ОГА.
Что известно об атаке на Полтавщину?
Под прицелом врага оказался Полтавский район. Там работала ПВО.
Обломки упали на территорию одного из предприятий. В результате там повреждено остекление здания и 2 автомобиля.
К сожалению, 2 человека получили травмы средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.
Обратите внимание! Украину в ночь на 20 апреля атаковали 142 ударные БпЛА, среди них были и реактивные. Силы ПВО обезвредили 113 дронов. Есть попадание 28 ударных беспилотников на 18 объектах, а также падение обломков еще на 6.
Напомним, что прошлой ночью оккупанты также атаковали Полтавский район БпЛА. Было попадание в локомотив, обошлось без пострадавших.
Какие последствия в других областях?
20 апреля россияне атаковали объекты железной дороги на Харьковщине, поврежден подвижной состав, ремонтные цеха депо и другая инфраструктура. Пострадавших нет. Всего с начала 2026 года Россия уже более 600 раз атаковала железную дорогу. Также БПЛА ударил по жилому зданию в поселке Великий Бурлук, пострадали 3 человека.
Также вражеские дроны атаковали Киевскую область, один человек пострадал. Повреждены частные дома и автомобили в Броварском районе, был пожар.
Также утром советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что на него было совершено покушение. Управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену дома, уничтожив его. Советник находится в больнице.