Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Что известно об атаке?

Российская армия ночью 22 апреля атаковала Запорожскую область. Так, около 4-х утра Федоров сообщал о взрывах в регионе.

Уже утром он уточнил, что Россия ударила по транспортной инфраструктуре. К сожалению, погиб человек. По меньшей мере один человек получил ранения.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

В ночь на 22 апреля Россия также атаковала Одессу. Там прогремела серия взрывов. Пока о разрушениях и пострадавших не сообщали.

Россия усиливает обстрелы?

Глава МИД Украины Андрей Сибига на днях предупредил, что Россия готовится к усилению обстрелов. По данным разведки, оккупанты планируют осуществлять до 7 массированных атак ежемесячно.

Эксперты объясняют, что такая угроза действительно реалистична, однако усиление атак не означает, что враг имеет больше средств для террора. Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский считает, что такие планы врага направлены прежде всего на истощение украинской ПВО.

Кроме того, россияне изменили тактику атак. Эксперты в комментарии 24 Канала подчеркивают, что враг отходит от ночных атак. Зато, оккупанты стремятся круглосуточно запускать дроны.