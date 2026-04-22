Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении дронов в направлении города. Об этом сообщает Суспильное.

Что известно об атаке по Одессе?

Российская армия около 00:30 начала терроризировать Одессу дронами-камикадзе. Так, Воздушные силы предупреждали об опасности "Шахедов" не только областной центр, но и всю область.

На рассвете 22 апреля из акватории Черного моря залетели новые "Шахеды". Около 05:00 в Одессе прогремела серия взрывов.

Сейчас детали атаки неизвестны. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.