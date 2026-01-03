Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Де зараз є загроза "Шахедів"?
БпЛА в напрямку Сум з півночі. Ворожий БпЛА на західних околицях Запоріжжя, курс – північно-східний. Ворожий БпЛА на Сумщині в напрямку на/повз Путивль зі сходу. Ворожий БпЛА на сході Дніпропетровщини в напрямку на Шахтарське з південного сходу.21:11, 3 січня21:11, 3 січня21:11, 3 січня21:10, 3 січня
БпЛА в напрямку Сум з півночі.
Ворожий БпЛА на західних околицях Запоріжжя, курс – північно-східний.
Ворожий БпЛА на Сумщині в напрямку на/повз Путивль зі сходу.
Ворожий БпЛА на сході Дніпропетровщини в напрямку на Шахтарське з південного сходу.