Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Где сейчас есть угроза "Шахедов"?

21:11, 3 января

БпЛА в направлении Сум с севера.

21:11, 3 января

Вражеский БпЛА на западных окраинах Запорожья, курс – северо-восточный.

21:11, 3 января

Вражеский БпЛА на Сумщине в направлении на/мимо Путивля с востока.

21:10, 3 января

Вражеский БпЛА на востоке Днепропетровщины в направлении на Шахтерское с юго-востока.