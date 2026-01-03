Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Где сейчас есть угроза "Шахедов"?
БпЛА в направлении Сум с севера. Вражеский БпЛА на западных окраинах Запорожья, курс – северо-восточный. Вражеский БпЛА на Сумщине в направлении на/мимо Путивля с востока. Вражеский БпЛА на востоке Днепропетровщины в направлении на Шахтерское с юго-востока.21:11, 3 января21:11, 3 января21:11, 3 января21:10, 3 января
