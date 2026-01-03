Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление.

Что говорят в мэрии Ивано-Франковска о воздушных тревогах?

В мэрии Ивано-Франковска просят граждан внимательно отнестись к воздушным тревогам. Мониторинговые каналы сообщают, что в ближайшие 48 часов ожидается массированный ракетный удар по территории Украины. Вероятнее всего, что массированная атака начнется вечером 3 января.

Отмечается, что сейчас происходит передислокация ударной группы бортов ТУ-95МС. С Дальнего Востока на аэродром "Энгельс" перелетает не менее 4 бортов. Кроме этого, к удару вероятно будут привлечены борта Ту-22М3, которые ночью осуществили передислокацию с аэродрома "Оленья" на аэродром "Шайковка".

В связи с этим украинцев призывают сделать запасы воды и зарядить резервные средства питания.

Российские атаки на Украину: коротко о главном