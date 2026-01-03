Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление.
Что говорят в мэрии Ивано-Франковска о воздушных тревогах?
В мэрии Ивано-Франковска просят граждан внимательно отнестись к воздушным тревогам. Мониторинговые каналы сообщают, что в ближайшие 48 часов ожидается массированный ракетный удар по территории Украины. Вероятнее всего, что массированная атака начнется вечером 3 января.
Отмечается, что сейчас происходит передислокация ударной группы бортов ТУ-95МС. С Дальнего Востока на аэродром "Энгельс" перелетает не менее 4 бортов. Кроме этого, к удару вероятно будут привлечены борта Ту-22М3, которые ночью осуществили передислокацию с аэродрома "Оленья" на аэродром "Шайковка".
В связи с этим украинцев призывают сделать запасы воды и зарядить резервные средства питания.
Российские атаки на Украину: коротко о главном
Днем 2 января страна-агрессор ударила по Харькову ракетами "Искандер". Атака на жилой дом привела к значительным разрушениям и многочисленным пострадавшим. В результате российского ракетного удара погиб мальчик и женщина.
Кроме этого, российские оккупанты массированно обстреляли Запорожскую область, включая город Запорожье, утром 1 января и ночью 2 января. Почти 4000 абонентов остались без электроснабжения.
Заметим, что в 2025 году количество дронов, которые Россия выпустила по Украине, выросло в пять раз, достигнув 53 732, а количество ракет почти удвоилось до 568. Страна-агрессор изменила тактику, делая ставку на массированные дроновые атаки и используя дешевые БпЛА как основное оружие.