Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву.

Що кажуть у мерії Івано-Франківська про повітряні тривоги?

У мерії Івано-Франківська просять громадян уважно поставитися до повітряних тривог. Моніторингові канали повідомляють, що у найближчі 48 годин очікується масований ракетний удар по території України. Найімовірніше, що масована атака розпочнеться звечора 3 січня.

Зазначається, що наразі відбувається передислокація ударної групи бортів ТУ-95МС. З Далекого Сходу на аеродром "Енгельс" перелітає щонайменше 4 борти. Крім цього, до удару ймовірно будуть залучені борти Ту-22М3, які вночі здійснили передислокацію з аеродрому "Оленья" на аеродром "Шайковка".

У зв'язку з цим українців закликають зробити запаси води та зарядити резервні засоби живлення.

Російські атаки на Україну: коротко про головне