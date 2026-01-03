Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву.
Що кажуть у мерії Івано-Франківська про повітряні тривоги?
У мерії Івано-Франківська просять громадян уважно поставитися до повітряних тривог. Моніторингові канали повідомляють, що у найближчі 48 годин очікується масований ракетний удар по території України. Найімовірніше, що масована атака розпочнеться звечора 3 січня.
Зазначається, що наразі відбувається передислокація ударної групи бортів ТУ-95МС. З Далекого Сходу на аеродром "Енгельс" перелітає щонайменше 4 борти. Крім цього, до удару ймовірно будуть залучені борти Ту-22М3, які вночі здійснили передислокацію з аеродрому "Оленья" на аеродром "Шайковка".
У зв'язку з цим українців закликають зробити запаси води та зарядити резервні засоби живлення.
Російські атаки на Україну: коротко про головне
Вдень 2 січня країна-агресорка вгатила по Харкову ракетами "Іскандер". Атака на житловий будинок призвела до значних руйнувань і численних постраждалих. Внаслідок російського ракетного удару загинув хлопчик та жінка.
Окрім цього, російські окупанти масовано обстріляли Запорізьку область, включаючи місто Запоріжжя, зранку 1 січня та вночі 2 січня. Майже 4000 абонентів залишилися без електропостачання.
Зауважимо, що у 2025 році кількість дронів, які Росія випустила по Україні, зросла у п'ять разів, досягнувши 53 732, а кількість ракет майже подвоїлася до 568. Країна-агресорка змінила тактику, роблячи ставку на масовані дронові атаки та використовуючи дешеві БпЛА як основну зброю.