Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та місцеві пабліки.

Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили 3 січня о 00:30. На регіон летіла група російських ударних дронів, за даними Повітряних сил ЗСУ.

Нова група БпЛА на Миколаїв,

– повідомили військові.

Перші вибухи у Миколаєві місцеві почули близько 00:37. Згодом у місті пролунала ще серія вибухів.

За даними моніторів, Росія знову б'є по енергетиці регіону.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.