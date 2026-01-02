Про напрямок руху воржих безпілотників та для яких регіонів існує загроза, пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди прямують російські БпЛА?
Де в Україні оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА курсом на Миколаїв з півдня. БпЛА курсом на Харків. БпЛА на Харківщині, напрямок на Савинці/Балаклію.18:06, 2 січня16:32, 2 січня16:04, 2 січня
