О направлении движения воржих беспилотников и для каких регионов существует угроза, пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда направляются российские БпЛА?
БпЛА курсом на Николаев с юга. БпЛА курсом на Харьков. БпЛА на Харьковщине, направление на Савинцы/Балаклею.18:06, 2 января16:32, 2 января16:04, 2 января
