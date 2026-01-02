Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Какие последствия атаки на Запорожье?
В течение суток 1 января в Запорожской области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистическими ракетами и беспилотниками.
В результате утреннего удара по Запорожскому району почти 4000 абонентов остались без электроснабжения. Террор Запорожья оккупанты продолжили и ночью 2 января.
По предварительным данным, враг нанес 9 ударов по Запорожью. Воздушная тревога продолжается по всей территории области по состоянию на 01:13.
Последствия обстрела города Запорожье / Фото ОВА
Россияне терроризировали Запорожье: смотрите видео ОВА
Оккупанты атаковали областной центр Запорожья: смотрите видео городского совета
В областной администрации сообщали о вражеских дронах в направлении Вознесеновского района, острова Хортица и Коммунаровского района. В регионе прозвучала серия взрывов.
Российский террор Украины в новогоднюю ночь: что известно?
Напомним, что в ночь на 1 января российская армия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Одесской, Сумской областях и на Волыни, повредив здания в Ковеле и грузовые вагоны в Конотопе.
В Ковеле, что на Волыни, повреждены здания локомотивного депо. На территории зафиксировано около 7 попаданий вражескими дронами.
Из-за атаки врага на Одесскую область в Измаильском порту повреждены причалы и портовая техника. Под прицелом врага был также Одесский порт. Как сообщил вице-премьер, там обломки БпЛА и взрывная волна поразили портовое оборудование, транспорт и отдельные объекты инфраструктуры.