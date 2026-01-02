Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Какие последствия атаки на Запорожье?

В течение суток 1 января в Запорожской области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистическими ракетами и беспилотниками.

В результате утреннего удара по Запорожскому району почти 4000 абонентов остались без электроснабжения. Террор Запорожья оккупанты продолжили и ночью 2 января.

По предварительным данным, враг нанес 9 ударов по Запорожью. Воздушная тревога продолжается по всей территории области по состоянию на 01:13.

Последствия обстрела города Запорожье / Фото ОВА

В областной администрации сообщали о вражеских дронах в направлении Вознесеновского района, острова Хортица и Коммунаровского района. В регионе прозвучала серия взрывов.

