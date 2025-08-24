Про це Карні озвучив під час пресконференції в Києві, повідомляє 24 Канал.

Дронів стане більше

Виробничі потужності розміщуватимуться і на території Канади, і в Україні. Карні запевнив, що процес вже починається.

"Є певні військові аргументи конфіденційності та таємничості, але я можу сказати, що ми дуже довго і детально ці переговори проводимо. І в Канаді, і в Україні це виробництво буде розміщуватися поруч, і може починатися просто зараз", - озвучив Марк Карні.

Які ще заяви зробив Карні під час візиту до Києва: