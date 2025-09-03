Під час спільного брифінгу Володимир Зеленський повідомив про підсилення української оборони новою системою ППО, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський стосовно системи ППО?

Президент Зеленський сказав, що нордичні та балтійські країни погодили постачання додаткового озброєння.

Він зазначив, що посилення ППО є критично важливим для захисту життя українців, особливо напередодні зими.

За його словами, спільно з партнерами необхідно забезпечити достатні спроможності, щоб протистояти намірам Путіна використати зиму як зброю проти українського народу.

Необхідно мати достатньо спроможностей для того, щоб захистити нас,

– зазначив Зеленський.

Що відомо про візит Зеленського до Данії?