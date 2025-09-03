Відповідну заяву зробив український президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, повідомляє 24 Канал.
Що сказав Зеленський щодо Росії?
Президент України, коментуючи нічну масовану атаку із застосуванням різних типів озброєння у середу, 3 вересня, зазначив, що Росія не намагається закінчити війну. І про це свідчать регулярні обстріли з російської сторони.
Такі удари вже стали регулярними, кілька разів на тиждень вони відбуваються. І це є чітким сигналом, що Росія відкидає будь-які спроби завершити війну і хоче продовжити бойові дії. Ми маємо виходити з того, що наразі це основний сценарій для Росії,
– заявив Володимир Зеленський.
За його словами, необхідно продовжити тиск на Росію за допомогою санкцій та тарифів. Він наголошує, що російська економіка вже перебуває у важкому стані, зокрема спостерігається великий дефіцит палива, що є показовим.
"Багато галузей економіки Росії занепадають, є кадрові проблеми та постійне приниження Путіна перед Китаєм, якому він намагається продати якомога більше сировини", – наголосив український президент журналістам.
Які деталі нічної атаки відомі?
- Уночі, за даними Повітряних сил, росіяни запустили 526 засобів повітряного нападу, серед яких були "Шахеди", ракети типу "Калібр" та Х-101. Протягом ночі сили протиповітряної оборони збили 451 російську ціль.
- Зокрема, російська армія вдарила по Хмельницькому. Внаслідок атаки фіксували пошкодження та загоряння. Рятувальники працювали над усуненням наслідків. Також є пошкоджені вікна у будинках.