Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, сообщает 24 Канал.

Что сказал Зеленский относительно России?

Президент Украины, комментируя ночную массированную атаку с применением различных типов вооружения в среду, 3 сентября, отметил, что Россия не пытается закончить войну. И об этом свидетельствуют регулярные обстрелы с российской стороны.

Такие удары уже стали регулярными, несколько раз в неделю они происходят. И это является четким сигналом, что Россия отвергает любые попытки завершить войну и хочет продолжить боевые действия. Мы должны исходить из того, что сейчас это основной сценарий для России,

– заявил Владимир Зеленский.

По его словам, необходимо продолжить давление на Россию с помощью санкций и тарифов. Он отмечает, что российская экономика уже находится в тяжелом состоянии, в частности наблюдается большой дефицит топлива, что является показательным.

"Многие отрасли экономики России приходят в упадок, есть кадровые проблемы и постоянное унижение Путина перед Китаем, которому он пытается продать как можно больше сырья", – отметил украинский президент журналистам.

Какие детали ночной атаки известны?