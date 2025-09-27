Він додав, що Україна отримає ще 2 Patriot восени. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.
Що Зеленський повідомив про ізраїльський Patriot в Україні?
Ізраїльський комплекс працює в Україні. Місяць. Місяць працює. Дві системи Patriot ми отримуємо восени,
– зазначив президент.
Далі президент відмовився озвучувати більше інформації про Patriot в Україні.
Чи може Україна розраховувати на більше зброї від США?
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю для Fox News заявив, що Україна безперервно отримуватиме американську зброю, профінансовану країнами НАТО через ініціативу PURL.
На пакети американської зброї для України вже спрямовано 2 мільярди доларів, а нові пакети допомоги перебувають на розгляді.
Володимир Зеленський попросив у Дональда Трампа надати Україні далекобійні ракети Tomahawk. В інтерв'ю після бесіди з Трампом Зеленський зазначив, що американський президент позитивно сприйняв ідею постачання крилатих ракет великої дальності. Ці ракети здатні вражати цілі на відстані 1500 кілометрів та мають бойовий заряд вагою 450 кілограмів.