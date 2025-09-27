Чи зможе Україна перехопити стратегічну ініціативу?

Для початку трошки контексту. Про це Микола Бєлєсков пише на своїй сторінці у фейсбуці, інформує 24 Канал.

У 2022 – 2024 роках адміністрація Джо Байдена передала Україні озброєння, техніку і БК на 35 мільярдів доларів. По програмі PURL на рік європейці на закупівлі американської зброї для України можуть акумулювати від 12 до 24 мільярдів доларів – тобто по 1 – 2 мільярдів доларів на місяць.

Буде більше – то краще, але нумо консервативно на це все дивитися. Навіть якщо взяти середній показник в 1,5 мільярда доларів на місяць то це 18 мільярдів доларів на рік на американську зброю.

За умови якщо ОПК США буде справлятися із замовленнями й нарощувати виробництво, то такі показники, скоріше за все, не дадуть нам перехопити стратегічну ініціативу, як говорить Трамп. Такі масштаби це радше про ведення оборони на фронті й забезпечення прикриття тилу.

Плюс сама по собі програма не вирішує проблематику комплектування і управління Сил оборони України, що зараз є найбільшим нашим головним болем. Хоча системність постачань ОВТ від США за гроші Європи може зняти хоча б одну пересторогу від доєднання до Сил оборони України, пов'язану із матеріальним забезпеченням у вимірі ОВТ.

Тому в кращому випадку відповідна ініціатива дозволить стабілізувати ситуацію, за умови прогресу в питанні комплектування й управління, але точно не переломити хід війни на нашу користь радикально із захопленням стратегічної ініціативи і поверненням всього тимчасово втраченого.

Кінець кінцем за Росією теж стоїть автократична коаліція на чолі із Китаєм, яка не хоче, щоб їх гравець програв.

Але якщо постачання із США, профінансовані Європою, будуть системними й довгостроковими, то це буде гарний сигнал Кремлю щодо того, що дочекатися втрати інтересу до підтримки України не вийде і краще домовлятися, а не намагатися диктувати свої умови. Цієї певності не було після схвалення останнього пакета допомоги Конгресом в далекому квітні 2024 році, і на це робив ставку Путін. Тепер є сподівання, що системність постачань по програмі PURL трохи внесе корективи в калькуляції противника.

