Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Навіщо Україні розвідувальні дані від США, якщо в нас є своя розвідка?

Крилата ракета Tomahawk використовує системи TERCOM і DSMAC, за допомогою яких розуміє, куди летіти.

Система TERCOM працює лише з тими ділянками місцевості, де виразний рельєф. У пам'ять ракети закладають "зліпки" мапи висот у контрольних районах. Ракета вимірює висотоміром перепад висот та порівнює його з еталоном. DSMAC допомагає літати над степом чи пустелею – в цій системі в пам'ять ракети закладають "зліпки" не висот, а зображення місцевості.

Щоб ці системи працювали, потрібна високоточна мапа висот території Росії. Єдиним джерелом такої інформації є США, про що відомо вже з часів запитів ударів Storm Shadow по території РФ, бо, як виявилось, такого обсягу інформації немає навіть у Великій Британії. По-друге, актуальні супутникові знімки території РФ у тому "форматі", який вміє "читати" Tomahawk, і це точно лише можна взяти у США,

– пояснили аналітики.

Окрім цього, у США є спеціальні зашифровані сигнали від супутників, які не можна заглушити – такий собі "воєнний" GPS. На щастя, постачання крилатих ракет із "воєнним" GPS до України вже погоджено – з ним ідуть крилаті ракети за програмою ERAM.

Довідка. ERAM – це ракети, захищені від дії РЕБ.

Нарешті, Америка завдяки супутникам та іншим засобам знає, де розміщено російську ППО. Маючи ці дані, можна прокласти обхідний шлях для ракет.

"Загалом, коли мова йде про розвіддані від США для ударів крилатими ракетами по Росії, з величезною долею ймовірності, маються на увазі не координати цілей, а високоточні мапи та зображення у форматі, який використовується в американських крилатих ракетах для систем TERCOM та DSMAC", – підсумували Defense Express.

Чи отримає Україна "томагавки"?