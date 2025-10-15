Что Великобритания и Канада думают об использовании замороженных активов?

В пользу Украины планируют отдать активы российских центральных банков на сумму почти 300 миллиардов долларов, находящихся в собственности стран "Большой семерки", сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По словам западных чиновников, европейские союзники приближаются к соглашению о предоставлении займов через механизм, который позволит избежать необходимости полного изъятия активов, и назвали это важным шагом в обеспечении финансовой безопасности Украины.

Эти займы помогут Украине приобрести оружие, в частности в США, после того, как администрация Трампа решила ввести плату за него. Они также будут направлены на укрепление экономики Украины в целом.

Сколько денег россиян заморожены в Великобритании?

Санкции Великобритании заморозили российские активы на сумму более 25 миллиардов фунтов стерлингов (33,3 миллиарда долларов), сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Министерства иностранных дел.

При этом ЕС имеет около 200 миллиардов евро (232 миллиарда долларов). До сих пор финансирование, что направляется Украине с иммобилизованных российских активов, ограничивается доходами и начисленными на них процентами.

Большинство из них хранятся через бельгийскую клиринговую палату Euroclear, что приводит к нежеланию Бельгии и других стран.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания готова координировать свои действия с ЕС по этому вопросу после телефонного разговора с лидерами Франции и Германии на прошлой неделе. Все три страны заявили, что хотят сотрудничать с другими странами G-7, включая США, где хранится часть средств.

