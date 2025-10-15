Що Велика Британія та Канада думають про використання заморожених активів?
На користь України планують віддати активи російських центральних банків на суму майже 300 мільярдів доларів, що знаходяться у власності країн "Великої сімки", повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
За словами західних чиновників, європейські союзники наближаються до угоди про надання позик через механізм, який дозволить уникнути необхідності повного вилучення активів, і назвали це важливим кроком у забезпеченні фінансової безпеки України.
Ці позики допоможуть Україні придбати зброю, зокрема у США, після того, як адміністрація Трампа вирішила запровадити плату за неї. Вони також будуть спрямовані на зміцнення економіки України в цілому.
Скільки грошей росіян заморожені у Великій Британії?
Санкції Великої Британії заморозили російські активи на суму понад 25 мільярдів фунтів стерлінгів (33,3 мільярда доларів), повідомляє 24 Канал з посилання на дані Міністерства закордонних справ.
При цьому ЄС має близько 200 мільярдів євро (232 мільярди доларів). Досі фінансування, що надсилається Україні з іммобілізованих російських активів, обмежується прибутками та нарахованими на них відсотками.
Більшість із них зберігаються через бельгійську клірингову палату Euroclear, що призводить до небажання Бельгії та інших країн.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія готова координувати свої дії з ЄС з цього питання після телефонної розмови з лідерами Франції та Німеччини минулого тижня. Усі троє країн заявили, що хочуть співпрацювати з іншими країнами G-7, включаючи США, де зберігається частина коштів.
Останні новини про російські заморожені активи
Євросоюз тисне на Бельгію, закликаючи дозволити використання заморожених активів росіян для виплат репарацій Україні. Водночас Брюссель занепокоєний можливими фінансовими наслідками.
Україна може спрямувати заморожені активи не лише на зброю, а й на посилення оборони та відбудову звільнених територій. За словами президента Володимира Зеленського, їх також планують використати для виробництва зброї, захисту повітряного простору та соціальних потреб українців.
ЄС планує на саміті в Брюсселі досягти політичної згоди щодо використання 200 мільярдів євро із заморожених російських активів для фінансування України. Саміт відбудеться 23-24 жовтня.