Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение УКУ. Авария, которая унесла жизнь Оксаны, произошла вечером 23 октября на Львовщине.
Что известно об Оксане Брындзак?
Оксана Брындзак была выпускницей УКУ, а позже вернулась в альма-матери как преподавательница. Ей скоро должно было бы исполниться всего 30 лет.
Оксана прошла программу по психологии, закончила Факультет наук о здоровье УКУ. За время своей работы женщина успела основать общественную организацию "Старость в радость" и социальное предприятие VBRANI.
Психолог также работала над усилением ветеранского направления в Ивано-Франковске во время руководства в платформе "Теплый город".
Вечером 23 октября ушла из жизни наша руководитель, близкая подруга, наставница Оксана Бриндзак. Человек, который любил Ивано-Франковск, "Теплый город", а главное - каждого человека сильнее, чем эта жизнь. Потому что видела в каждом нечто большее, чем просто должностные обязанности. Потому что имела в сердце свет, который помогал подчеркивать только лучшее. Потому что верила, что именно человеческие взаимоотношения являются основой для хорошего взаимодействия,
– сообщили на странице "Теплый город".
Оксана также работала над стратегией Ивано-Франковска.
В университете Оксана Брындзак была референткой проректора по научно-педагогической работе, работала на этой должности с 2018 до 2020 года. А с 2021 года и до сих пор она преподавала программу Мировоззренческого ядра.
В 2021 году Оксана Брындзак стала лауреатом награды в УКУ по общественно ориентированному обучению за проекты "Голос сказки", "Этюдник", "Познай Украину" и "Растем вместе".
24 Канал выражает искренние соболезнования семье Оксаны Брындзак! Вечная ей память.
