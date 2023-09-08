Во время последней ночной атаки на Одесскую область 8 сентября воздушные силы сбили большинство беспилотников. Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

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Подробности от Воздушных сил

Спикер ПС подчеркнул: тактика россиян остается неизменной – враг продолжает атаковать инфраструктуру на Юге, а это порты и зерновые терминалы. Обстреливают часто, почти каждый день.

Работа противовоздушной обороны успешна, однако, к сожалению, не полностью. По словам Игната, хотелось бы сбивать все цели, но сил и средств, имеющихся у ПВО, недостаточно для этого.

Как работает ПВО

Но даже с имеющимся арсеналом оружия работа нашей противовоздушной обороны достаточно эффективна: из 20 дронов, выпущенных ночью 8 сентября, сбито 16. Наши защитники работали преимущественно в Одесской области, а также Николаевской. По поводу залетов дронов в Румынию этой ночью информации нет.

ПВО сбивает "Шахеды" комплексно:

работает истребительная авиация;

зенитные ракетные войска;

мобильные огневые группы уничтожают БПЛА по маршруту следования.

Насколько далеко может лететь "Шахед"

В последнее время запускают дроны из Курской и Брянской областей, Приморско-Ахтарска на Азовском море, мыса Чауда в оккупированном Крыму.

По словам Юрия Игната, россияне меняют места пусков, а также запускают БПЛА издалека: боятся, что дроны быстро собьют, если те будут лететь близко к подконтрольной Украине территории.

Пусковые установки "Шахедов" – это контейнер, который может устанавливаться на фуре и перемещаться. Поскольку радиус полета беспилотника велик, как и запас хода, это позволяет увеличивать географию пусков.

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Производство дронов в России

Юрий Игнат назвал имеющиеся у россиян БПЛА "российскими шахедами иранского производства", а нынешний процесс производства дронов в России – "предприятием по сборке БПЛА и маркировкой их российскими отметками". Он подчеркнул, что, возможно, есть поставки новой партии "Шахедов", привезенные самолетом из Ирана.

Количество "Шахедов", которые сможет производить Россия, не будет безграничным – это зависит от комплектующих, потому что двигатели и системы GPS не российские. Так что надо делать все, чтобы эти технологии стали для России недоступными.

Последняя атака "Шахедами"

Напомним, в ночь на 8 сентября Россия в очередной раз запустила дроны на Юг Украины. К счастью, никто не пострадал – загорелась только сухая трава и повреждено нежилое здание.