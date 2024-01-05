06:54, 5 января

Воздушная тревога начала распространяться и на западные области. Так, сирены прозвучали в Хмельницкой и Черновицкой областях.

В Воздушных силах добавили, что "Шахеды" двигаются в Винницкой области вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области.