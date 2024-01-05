Кстати, ночью Россия также атаковала Украину ударными дронами. Какая ситуация сейчас в регионах – передает 24 Канал.

К теме Россия постоянно пополняет запасы "Шахедов" и запчастей к ним, – Гуменюк

06:54, 5 января

Воздушная тревога начала распространяться и на западные области. Так, сирены прозвучали в Хмельницкой и Черновицкой областях.

В Воздушных силах добавили, что "Шахеды" двигаются в Винницкой области вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области.

06:47, 5 января

Тревога на Киевщине

Из-за угрозы "Шахедов" воздушную тревогу объявили уже и в Киевской области.

Движение группы ударных БпЛА из Черкасской области с вектором движения на запад через Киевскую область на границе с Винницкой,
– предупредили в Воздушных силах.

06:42, 5 января

Отбой воздушной тревоги раздался в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

06:36, 5 января

Из-за атаки "Шахедами" тревогу также объявили и в Винницкой области.

06:21, 5 января

"Шахеды" двигаются в направлении Винницкой области

Как сообщили в воздушных силах, несколько групп "Шахедов" продолжают атаковать Украину. Так, одна группа дронов-камикадзе держит направление с юга через Смелу в направлении Черкасс.

Кроме того, еще несколько групп в Одесской области двигаются в западном направлении и приближаются к Винницкой области.

06:00, 5 января

По состоянию на 6 утра воздушная тревога из-за атаки дронами-камикадзе объявлена в:

  • Одесской,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Кировоградской,
  • Черкасской области.

05:40, 5 января

Тревога распространилась и на Черкасскую область. В воздушных силах предупредили об угрозе применения "Шахедов".

05:27, 5 января

Есть угроза применения "Шахедов" для Одесской области. Там также была объявлена воздушная тревога.

05:05, 5 января

Новую группу "Шахедов" зафиксировали в Николаевской области. Вражеские БПЛА двигаются между Вознесенском и Первомайском в западном направлении.

05:01, 5 января

Кропивницкий – угроза ударных БПЛА с востока.

04:30, 5 января

Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА. Несколько групп "Шахедов" облетают Кривой Рог с севера и двигаются в западном направлении.

04:11, 5 января

Зафиксировано еще несколько групп дронов-камикадзе

Оккупанты запустили еще несколько групп "Шахедов". Они зафиксированы на Херсонщине. Как сообщили в Воздушных силах, беспилотники двигаются на Север.

03:54, 5 января

Враг запустил "Шахеды"

В Воздушных силах сообщили об угрозе ударных БПЛА, которые движутся с Юга.

Несколько групп "Шахедов" на Херсонщине, направляются на северо-запад на границы Днепропетровской и Николаевской областей,
– сообщили в Воздушных силах.