Оборонці вдало попрацювали під час повітряних тривог, зауважив очільник Черкаської ОВА. Ігор Табурець розповів про наслідки ворожої атаки, передає 24 Канал.
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Без світла 5 населених пунктів
Посадовець зазначив, що наші оборонці під час останніх повітряних тривог вдало попрацювали. Так, у небі над областю знищили 5 ворожих "Шахедів".
Минулось без потерпілих. У двох випадках маємо пошкодження ліній електропередач унаслідок падіння уламків БпЛА,
– розповів очільник ОВА.
Табурець додав, що наразі без світла 3 населених пункти, ще 2 – частково. Аварійні бригади працюють.
Окупанти атакували Південь
- Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня розповіла, що агресор запустив дрони-камікадзе двома хвилями.
- Наталія Гуменюк зазначила, що українські захисники в зоні відповідальності ОК "Південь" знищили щонайменше 10 "Шахедів". Зокрема, по 4 на Херсонщині та Дніпропетровщині, по 1 – на Кіровоградщині та Миколаївщині.
- Також спікерка розповіла, що ворог атакував сільськогосподарські об'єкти – ангари з зерном, а ще іншу інфраструктуру в селах, зокрема, будинки культури. За попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки є поранені.
- Голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що у межах області збили 6 "Шахедів" – усі над Криворізьким районом. Лисак додав, що уламки впали на територію підприємства, що не працює. На щастя, ніхто не постраждав.