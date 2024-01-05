Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона додала, що українські захисники в зоні відповідальності ОК "Південь" знищили щонайменше 10 "Шахедів", передає 24 Канал.

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Скільки "Шахедів" збили на Півдні

Гуменюк повідомила, що ворог атакував Південь двома хвилями. Перша тривала близько 3 годин і розпочалася вночі 4 січня. Близько через 2,5 години розпочалася друга хвиля атаки, яка продовжується і зараз. Бойова робота триває, але в ОК "Південь" вже підбили перші підсумки результатів роботи ППО.

Робота Сил оборони по дронах була результативною. Нам вдалось знищити щонайменше 10 безпілотних літальних апаратів. 4 на Херсонщині, 4 – Дніпропетровщина. По одному – Кіровоградщина та Миколаївщина,

– розповіла Гуменюк про результати роботи ППО.

На жаль, влучань уникнути не вдалося. За словами Гуменюк, ворог атакував сільськогосподарські об'єкти – ангари з зерном, а також іншу інфраструктуру в селах – зокрема будинки культури. За попередньою інформацією, є поранені унаслідок нічної атаки.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що у межах області змили 6 "Шахедів". Усі дрони-камікадзе збили над Криворізьким районом.

"Уламки впали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав", – додав він.

Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, також повідомив, що увечері 4 січня у Баштанському районі внаслідок влучання БпЛА типу "Shahed 131/136" відбулось займання складів на території агропідприємства, яке було оперативно ліквідовано. Окрім того, пошкодження отримала будівля дитячого садочку, сільський будинок культури та приватні будинки. На щастя, минулося без постраждалих.