Увечері четверга 4 січня Сили оборони України добре покошмарили окупантів у Криму та на території Росії. Зокрема по Липецькій області вдарили ракетами, а у тимчасово окупованому Криму за сприяння партизанів уразили радіолокаційні станції під Євпаторією.

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Де летять дрони та ракети увечері 4 січня

22:15, 4 січня Повітряні сили: Ще група ударних БпЛА рухається за тим же курсом, що попередні зараз на Херсонщині!

21:58, 4 січня Повітряні сили пишуть: перша група ударних БпЛА неподалік Первомайська, рухається на північ;

друга група рухається за тим же курсом, зараз на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей.

21:33, 4 січня Нова група "Шахедів" рухається з Херсонщини на Миколаївщину.

21:18, 4 січня На 21:18 карта тривог має такий вигляд.

21:11, 4 січня Кропивницький – загроза БПЛА.



21:09, 4 січня Відбій ракетної загрози.

21:07, 4 січня Загроза ударних БпЛА з півдня. Кілька груп "Шахедів" на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей.



21:06, 4 січня Повторні вибухи в Кривому Розі.



21:03, 4 січня Ракета Х-31П локаційно не спостерігається, припинила існування в межах Криворізького району.

21:03, 4 січня Вибухи в Кривому Розі.

21:02, 4 січня Ракета продовжує рух на Кропивницький.

21:01, 4 січня Ракета на Кривий Ріг.

21:00, 4 січня Загроза БпЛА для Кривого Рогу.

20:55, 4 січня БпЛА на Миколаївщину з Херсонщини.

20:47, 4 січня Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.