Увечері четверга 4 січня Сили оборони України добре покошмарили окупантів у Криму та на території Росії. Зокрема по Липецькій області вдарили ракетами, а у тимчасово окупованому Криму за сприяння партизанів уразили радіолокаційні станції під Євпаторією.
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Де летять дрони та ракети увечері 4 січня
Повітряні сили: Ще група ударних БпЛА рухається за тим же курсом, що попередні зараз на Херсонщині!
Повітряні сили пишуть:
- перша група ударних БпЛА неподалік Первомайська, рухається на північ;
- друга група рухається за тим же курсом, зараз на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей.
Нова група "Шахедів" рухається з Херсонщини на Миколаївщину.
На 21:18 карта тривог має такий вигляд.
Кропивницький – загроза БПЛА.
Відбій ракетної загрози.
Загроза ударних БпЛА з півдня. Кілька груп "Шахедів" на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей.
Повторні вибухи в Кривому Розі.
Ракета Х-31П локаційно не спостерігається, припинила існування в межах Криворізького району.
Вибухи в Кривому Розі.
Ракета продовжує рух на Кропивницький.
Ракета на Кривий Ріг.
Загроза БпЛА для Кривого Рогу.
БпЛА на Миколаївщину з Херсонщини.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Пуски С-300 по Харкову.