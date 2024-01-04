Вечером четверга 4 января Силы обороны Украины хорошо покошмарили оккупантов в Крыму и на территории России. В частности по Липецкой области ударили ракетами, а во временно оккупированном Крыму при содействии партизан поразили радиолокационные станции под Евпаторией.

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Где летят дроны и ракеты вечером 4 января

22:15, 4 января Воздушные силы: Еще группа ударных БПЛА двигается по тому же курсу, что предыдущие сейчас на Херсонщине!

21:58, 4 января Воздушные силы пишут: первая группа ударных БПЛА неподалеку от Первомайска, движется на север;

вторая группа движется по тому же курсу, сейчас на Херсонщине, направляются на северо-запад на границы Днепропетровской и Николаевской областей.

21:33, 4 января Новая группа "Шахедов" движется из Херсонской области в Николаевскую.

21:18, 4 января На 21:18 карта тревог выглядит так.

21:11, 4 января Кропивницкий – угроза БПЛА.



21:09, 4 января Отбой ракетной опасности.

21:07, 4 января Угроза ударных БПЛА с юга. Несколько групп "Шахедов" на Херсонщине, направляются на северо-запад на границы Днепропетровской и Николаевской областей.



21:06, 4 января Повторные взрывы в Кривом Роге.



21:03, 4 января Ракета Х-31П локационно не наблюдается, прекратила существование в пределах Криворожского района.

21:03, 4 января Взрывы в Кривом Роге.

21:02, 4 января Ракета продолжает движение на Кропивницкий.

21:01, 4 января Ракета на Кривой Рог.

21:00, 4 января Угроза БПЛА для Кривого Рога.

20:55, 4 января БпЛА в Николаевскую область из Херсонской области.

20:47, 4 января Наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.