Вечером четверга 4 января Силы обороны Украины хорошо покошмарили оккупантов в Крыму и на территории России. В частности по Липецкой области ударили ракетами, а во временно оккупированном Крыму при содействии партизан поразили радиолокационные станции под Евпаторией.
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Где летят дроны и ракеты вечером 4 января
Воздушные силы: Еще группа ударных БПЛА двигается по тому же курсу, что предыдущие сейчас на Херсонщине!
Воздушные силы пишут:
- первая группа ударных БПЛА неподалеку от Первомайска, движется на север;
- вторая группа движется по тому же курсу, сейчас на Херсонщине, направляются на северо-запад на границы Днепропетровской и Николаевской областей.
Новая группа "Шахедов" движется из Херсонской области в Николаевскую.
На 21:18 карта тревог выглядит так.
Кропивницкий – угроза БПЛА.
Отбой ракетной опасности.
Угроза ударных БПЛА с юга. Несколько групп "Шахедов" на Херсонщине, направляются на северо-запад на границы Днепропетровской и Николаевской областей.
Повторные взрывы в Кривом Роге.
Ракета Х-31П локационно не наблюдается, прекратила существование в пределах Криворожского района.
Взрывы в Кривом Роге.
Ракета продолжает движение на Кропивницкий.
Ракета на Кривой Рог.
Угроза БПЛА для Кривого Рога.
БпЛА в Николаевскую область из Херсонской области.
Наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Пуски С-300 по Харькову.